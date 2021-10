Crespo lascia il San Paolo | il comunicato del club

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) SAN(Brasile) - Dopo otto mesi e la vittoria del Campionato Paulista si separano di comune accordo le strade di Hernane del San: il tecnico argentino, ex centravanti in Italia ...

...e la vittoria del Campionato Paulista si separano di comune accordo le strade di Hernane del San Paolo : il tecnico argentino, ex centravanti in Italia di Parma, Lazio, Milan e Inter,...A fine stagione Nevio Scalala panchina emiliana. Finisce un'avventura bellissima per il ... Enrico Chiesa (padre di Federico) e Hernàn. Il campionato inizia bene con un promettente 3 - 0 ...Il Valdanito e la società brasiliana decidono di separarsi dopo otto mesi e una vittoria nel Campionato Paulista: il comunicato ufficiale ...Hernan Crespo è tornato sul mercato come allenatore dopo aver lasciato di comune accordo il club brasiliano del San Paolo.