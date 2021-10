Covid, sono 1.264 i medici sospesi perché non vaccinati. Il presidente dell’Ordine: “Solo lo 0,27%” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) sono 1.264 i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati contro il Covid-19. Lo ha comunicato mercoledì 13 ottobre la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri (Fnomceo), che riceve periodicamente dagli Ordini provinciali le comunicazioni sui provvedimenti da quando, ad aprile, l’immunizzazione per i dottori è stata resa obbligatoria. Una cifra in crescita rispetto ai 728 di metà settembre, ma che per l’associazione rappresenta solamente lo 0,27% dei camici bianchi attualmente presenti nel nostro Paese. “Dall’inizio le sospensioni sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinazione”, riferisce il comunicato di Fnomceo, dove si precisa anche che sono “62 su 106 gli Ordini ad aver comunicato almeno una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)1.264 iper non essersi ancoracontro il-19. Lo ha comunicato mercoledì 13 ottobre la Federazione nazionale degli Ordini deie odontoiatri (Fnomceo), che riceve periodicamente dagli Ordini provinciali le comunicazioni sui provvedimenti da quando, ad aprile, l’immunizzazione per i dottori è stata resa obbligatoria. Una cifra in crescita rispetto ai 728 di metà settembre, ma che per l’associazione rappresenta solamente lo 0,27% dei camici bianchi attualmente presenti nel nostro Paese. “Dall’inizio le sospensionistate 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinazione”, riferisce il comunicato di Fnomceo, dove si precisa anche che“62 su 106 gli Ordini ad aver comunicato almeno una ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi a chi non si vaccina dobbiamo pagare le eventuali cure, le eventuali ospedalizzazioni, le cure per eventuale… - ladyonorato : Intanto, in Russia gli scienziati si sono concentrati sulle CURE ed hanno creato un nuovo farmaco che cura il Covid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.494 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - fordeborah5 : RT @AurelianoStingi: Alcuni scienziati sono convinti ( e personalmente pure io) che prima o poi TUTTI incontreremo la Covid19. ORA se quest… - gigipegaso : @_userv Ormai 2 anni di covid, 1 anno da quando sono stati approvati i vaccini e la gente non ha ancora capito un c… -