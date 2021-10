Covid | Scatizzi Acoi | “Per recuperare interventi saltati chirurghi pronti a lavorare al 120%' ”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Nel 2020 a causa della pandemia non sono stati chiamati agli screening 2,5 milioni di italiani e questo significa una sola cosa: nell’ambito della chirurgia generale non sono state diagnosticate 4.600 neoplasie, 3.300 della mammella e 1.300 del colon. Non solo: se una persona aveva una malattia tumorale nel 2020, oggi l’avrà più avanzata, per cui sono diminuite le chance di curarla, mentre patologie che erano benigne 20 mesi fa, oggi non lo sono più. Dobbiamo correre perle liste d’attesa maturate in un anno e mezzo di emergenza. E per farlo noisiamo disponibili aal. Ma serve anche investire su sale operatorie hi-tech, formazione e aggiornamento professionale”. Lo afferma Marco, membro del consiglio nazionale ...