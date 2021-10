Covid | Scatizzi Acoi | Per recuperare interventi saltati chirurghi pronti a lavorare al 120%'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. - "Nel 2020 a causa della pandemia non sono stati chiamati agli screening 2,5 milioni di italiani e questo significa una sola cosa: nell'ambito della chirurgia generale non sono state ...

Adnkronos

"Ci saranno tavole rotonde sulla ripresa post -alle quali parteciperà anche il ministro Speranza - aggiunge- ma affronteremo anche il tema dell'aggiornamento professionale e delle ..."Ci saranno tavole rotonde sulla ripresa post -alle quali parteciperà anche il ministro Speranza - aggiunge- ma affronteremo anche il tema dell'aggiornamento professionale e delle ...“La Regione Toscana non più di 15 giorni fa ha fatto sapere ai chirurghi ospedalieri del territorio che,a causa di un deficit di bilancio nella sanità regionale consistente, pari a circa 350 milioni d ...“Nel 2020 a causa della pandemia non sono stati chiamati agli screening 2,5 milioni di italiani e questo significa una sola cosa: nell’ambito della chirurgia generale non sono state diagnosticate 4.60 ...