Covid, Ricciardi: “Fare tamponi continui logorante, vaccinati aumenteranno” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Penso che ci siano dei margini di crescita che vedremo gradualmente realizzarsi nelle prossime settimane. Pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni”. Lo dice al Corriere della Sera Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, convinto che vedremo un’accelerazione delle prime dosi vaccinali contro il Covid. Secondo l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, l’applicazione del Green pass spingerà gli esitanti a vaccinarsi: “Magari non ci sarà un nuovo boom di prime dosi, ma una crescita lenta e continua. Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Penso che ci siano dei margini di crescita che vedremo gradualmente realizzarsi nelle prossime settimane. Pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni”. Lo dice al Corriere della Sera Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, convinto che vedremo un’accelerazione delle prime dosi vaccinali contro il. Secondo l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, l’applicazione del Green pass spingerà gli esitanti a vaccinarsi: “Magari non ci sarà un nuovo boom di prime dosi, ma una crescita lenta e continua. Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai ...

Advertising

AngeloAquilante : Sul #COVID19 I conti non tornano: è un vero peccato vero #Crisanti? #Virologi #virologyTV #Bassetti #Burioni… - ultimenews24 : 'La variante Delta del Covid è così contagiosa che in un ambiente chiuso, di lavoro o di svago, se c'è qualche sogg… - CorriereUmbria : Covid, Ricciardi: 'In inverno avremo più casi e morti, ma ora siamo attrezzati' - lorenzdonofrio : RT @lorenzdonofrio: #COVID #Ricciardi 25 febbraio 2020: 'Ridimensionare questo grande allarme' - GigliutoR : Ricciardi oggi ha detto a #frontiere che non c'è stato neanche un morto di vaccino Covid -