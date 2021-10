Covid | Ricciardi | «Al ritmo attuale umanità vaccinata nel 2024 | rischio nuove varianti non può essere escluso»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Una crescita lenta e continua». È quello che ha detto di aspettarsi il professor Walterin relazione alla diffusione del vaccino, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 13 ottobre. Un passaggio che sarebbe significativo alla luce del fatto che con l'80% dei vaccinabili già immunizzati, si è arrivato al punto in cui c'è da convincere i più scettici. Vaccinazione contro il«tra le più sicure della storia della medicina» La prevista estensione del green pass è inoltre un presupposto che potrebbe spingere ulteriormente nella direzione indicata. «Le persone - ha detto il consulente del Ministero della Salute - si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche fisicamente». Visione delle cose a cui ha aggiunto la notazione secondo cui quella contro il ...

Pregliasco vs Giorlandino su vaccini/ "Non servono contro Delta? Sciocchezze!" FABRIZIO PREGLIASCO: 'TAMPONI SETTIMANALI? CE LA POSSIAMO FARE, MA MAGARI HA RAGIONE...' Pregliasco ha ...La pandemia non è finita e non bisogna abbassare la guardia perché ilpotrebbe riservarci ancora delle sorprese. Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ex presidente dell'...Il consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ...Fabrizio Pregliasco ha evidenziato che ieri, a Torino, è stato individuato il primo caso di influenza stagionale, che costituisce un'insidia ...