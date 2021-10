Covid, Oms: 50mila morti in 7 giorni nel mondo, calo ovunque tranne Europa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il numero settimanale di morti legate a Covid-19 “sta diminuendo in ogni regione, tranne che in quella europea”. Nel mondo “siamo ora al livello più basso da quasi un anno. Ma quasi 50.000 decessi” in 7 giorni “è ancora un livello alto in modo inaccettabile, e il numero reale è sicuramente più elevato”. E’ quanto ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto briefing sulla situazione Covid. Il dg ha citato proprio la regione europea dell’Oms, “dove diversi Paesi stanno affrontando nuove ondate di casi e decessi. E, naturalmente, le morti sono più alte nei Paesi e nelle popolazioni con il minor accesso ai vaccini Covid”, ha puntualizzato. Il direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il numero settimanale dilegate a-19 “sta diminuendo in ogni regione,che in quella europea”. Nel“siamo ora al livello più basso da quasi un anno. Ma quasi 50.000 decessi” in 7“è ancora un livello alto in modo inaccettabile, e il numero reale è sicuramente più elevato”. E’ quanto ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto briefing sulla situazione. Il dg ha citato proprio la regione europea dell’Oms, “dove diversi Paesi stanno affrontando nuove ondate di casi e decessi. E, naturalmente, lesono più alte nei Paesi e nelle popolazioni con il minor accesso ai vaccini”, ha puntualizzato. Il direttore ...

