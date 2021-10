Covid oggi Veneto, 348 contagi: bollettino 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 348 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Protezione Civile. Registrato un morto, il totale dei decessi sale a 11.799. Gli attuali positivi nella regione sono 9.123 (-108), mentre i dimessi/guariti sono 452.440 (+ 455). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 348 ida coronavirus in, 132021, secondo i datideldella Protezione Civile. Registrato un morto, il totale dei decessi sale a 11.799. Gli attuali positivi nella regione sono 9.123 (-108), mentre i dimessi/guariti sono 452.440 (+ 455). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 17 su 100. Nota metodologica completa:… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - conta2412 : RT @FmMosca: PAZZESCO Oggi 37 decessi CON #Covid Mi spiegate l'utilità del #GreenPass dal giorno 15? La faccenda è surreale, distopica. TR… - Francoisvidocq2 : RT @FmMosca: PAZZESCO Oggi 37 decessi CON #Covid Mi spiegate l'utilità del #GreenPass dal giorno 15? La faccenda è surreale, distopica. TR… -