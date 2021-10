Covid oggi Vda, 5 contagi e zero morti: bollettino 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei pazienti colpiti dal virus da inizio emergenza sale, pertanto, a 12.218.i casi positivi attuali sono 108 di cui 106 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale.i casi testati sono complessivamente 88.277 i tamponi fino ad oggi effettuati 198.569. I nuovi guariti sono 2, per un totale di 11.636. I decessi fino ad oggi registrati in Valle d’Aosta di persone risultate positive al virus sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 5 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 13. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei pazienti colpiti dal virus da inizio emergenza sale, pertanto, a 12.218.i casi positivi attuali sono 108 di cui 106 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale.i casi testati sono complessivamente 88.277 i tamponi fino adeffettuati 198.569. I nuovi guariti sono 2, per un totale di 11.636. I decessi fino adregistrati in Valle d’Aosta di persone risultate positive al virus sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

