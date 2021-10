Covid oggi Toscana, 215 contagi: bollettino 13 settembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 215 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino Covid di oggi, 13 ottobre. 17.396 i test effettuati, di cui 8.709 tamponi molecolari e 8.687 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,2% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 215 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 13 ottobre. 17.396 i test effettuati, di cui 8.709 tamponi molecolari e 8.687 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,2% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

