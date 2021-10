Covid oggi Sicilia, 304 contagi e 6 morti: bollettino 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 304 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 13 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Cinque, però, spiegano da Palazzo Orleans, si riferiscono al mese di settembre. Processati 17.276 tamponi processati. Nell’Isola gli attuali positivi scendono a quota 9.289. In un solo giorno i guariti sono stati 1.045, mentre dei 6 decessi riportati oggi (6.915 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 314, mentre si trovano in terapia intensiva 41 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 43 a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 22 a Ragusa, 8 a Trapani, 38 a Siracusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 304 ida coronavirus in, 132021, secondo i datideldella regione. Cinque, però, spiegano da Palazzo Orleans, si riferiscono al mese di settembre. Processati 17.276 tamponi processati. Nell’Isola gli attuali positivi scendono a quota 9.289. In un solo giorno i guariti sono stati 1.045, mentre dei 6 decessi riportati(6.915 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno è avvenuto ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 314, mentre si trovano in terapia intensiva 41 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 43 a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 22 a Ragusa, 8 a Trapani, 38 a Siracusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad ...

