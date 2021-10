Covid oggi Sardegna, 35 contagi e due morti: bollettino 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 35 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 13 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Processati 7.361 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono due ulteriori decessi, una donna di 67 anni residente all’estero e domiciliata nella provincia di Nuoro, e una persona della provincia di Sassari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-2 rispetto a ieri), 77 quelli ricoverati in area medica (uno in più rispetto a ieri). I di isolamento domiciliare sono 1.553 (44 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 35 ida coronavirus in, 132021, secondo i datideldella regione. Processati 7.361 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono due ulteriori decessi, una donna di 67 anni residente all’estero e domiciliata nella provincia di Nuoro, e una persona della provincia di Sassari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-2 rispetto a ieri), 77 quelli ricoverati in area medica (uno in più rispetto a ieri). I di isolamento domiciliare sono 1.553 (44 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Inoguci : RT @signori_massimo: Aifa conferma a oggi circa circa 100.000 segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini covid di cui circa 14.500 reazion… - RitaVagnarelli : Fonte Adnkronos a Maggio 2021 i professionjsti sanitari morti per COVID erano più di 500, morti sul lavoro. A lor… -