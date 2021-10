Covid oggi Gran Bretagna, 42.776 contagi e 136 morti in 24 ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 42.776 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, 754 dei quali hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono invece 136 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell’ultima giornata, aggiornando così a 138.080 il totale dei morti dallo scoppio della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità britanniche, che aggiornando a 8.272.883 i contagi confermati in totale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 42.776 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, 754 dei quali hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono invece 136 le persone decedute per complicanze riconducibili al-19 nell’ultima giornata, aggiornando così a 138.080 il totale deidallo scoppio della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità britanniche, che aggiornando a 8.272.883 iconfermati in totale. L'articolo proviene da Italia Sera.

