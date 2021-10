Covid, news. Il bollettino: 2.772 nuovi casi e 37 morti. Tasso positività all'1% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Calano i ricoveri (-113) e le terapie intensive (-3). In vista dell'obbligatorietà del Green Pass, il consigliere del ministro della Salute Ricciardi invita alla vaccinazione per evitare test continui. Protesta dei portuali per l'obbligo. Speranza: "Siamo a uno snodo, in queste ore tante prime dosi". La ministra dell'Interno sugli scontri a Roma: "Evitati arresti in piazza per ragioni di ordine pubblico" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 ottobre 2021) Calano i ricoveri (-113) e le terapie intensive (-3). In vista dell'obbligatorietà del Green Pass, il consigliere del ministro della Salute Ricciardi invita alla vaccinazione per evitare test continui. Protesta dei portuali per l'obbligo. Speranza: "Siamo a uno snodo, in queste ore tante prime dosi". La ministra dell'Interno sugli scontri a Roma: "Evitati arresti in piazza per ragioni di ordine pubblico"

