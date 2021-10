Covid, news. Green pass, Ricciardi: fare test è logorante, bisognerà vaccinarsi. LIVE (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si forniscono ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata delle certificazioni. Il controllo avverrà tramite una app messa a disposizione dal governo. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, in Italia sono stati registrati 2.494 nuovi contagi. I decessi sono 49 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si forniscono ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata delle certificazioni. Il controllo avverrà tramite una app messa a disposizione dal governo. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, in Italia sono stati registrati 2.494 nuovi contagi. I decessi sono 49

Advertising

repubblica : Effetto Covid, buco da 22 miliardi per Comuni e Regioni: 'Possibile il taglio di servizi pubblici' - WRicciardi : Covid, Il Parlamento Uk contro Johnson: 'Un fallimento epocale la strategia dell'immunità di gregge, migliaia di mo… - Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - i8img : Ultraottantenni: più ricoverati e morti di Covid fra i vaccinati completi che fra i non vaccinati - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Ozzy Osbourne: 'evidentemente aver adorato il demonio per così tanti anni mi ha protetto dal Covi… -