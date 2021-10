Covid, morti e contagi: cosa è cambiato rispetto a ottobre 2020 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cambio di direzione di tutte le curve epidemiologiche: casi, deceduti, tasso di positività, terapie intensive. L’effetto dei vaccini sull’epidemia Perché l’anno scorso non c’erano. Con oltre 43,4 milioni di coperti a ciclo completo e 2,44 milioni in attesa del richiamo Leggi su corriere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cambio di direzione di tutte le curve epidemiologiche: casi, deceduti, tasso di positività, terapie intensive. L’effetto dei vaccini sull’epidemia Perché l’anno scorso non c’erano. Con oltre 43,4 milioni di coperti a ciclo completo e 2,44 milioni in attesa del richiamo

