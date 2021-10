Covid Lazio | bollettino oggi 9 ottobre | 194 nuovi casi a Roma 76

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildeidi13nel. Su 11.355 tamponi molecolari e 11.127 tamponi antigenici per un totale di 22.482 tamponi, si registrano 194positivi (-27) in calo rispetto a mercoledì 6(-51), 4 i decessi (+1), 324 i ricoverati (-20), 49 le terapie intensive (+1) e 430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,7%. Icittà sono a quota 76. Per la prenotazione del vaccino ci si può collegare a questo link. Leggi anche:, come prenotare la terza dose del vaccinoe dove farlo, i dati delnelle Asl di Asl ...

Una giornata non proprio positiva per Civitavecchia sotto il profilo Covid. Nel nuovo report redatto da Asl Roma 4 e Regione Lazio si legge che ci sono due nuovi casi positivi. Nessuna persona, invece ...