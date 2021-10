Covid | in Italia 2 772 nuovi casi su 278 945 tamponi e altri 37 morti

Advertising

sbonaccini : La Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio é stata tra le migliori in Italia nella lotta contro… - Adnkronos : #Covid Italia, Crisanti contesta i numeri: '#Contagi troppo bassi, dovremmo averne di più'. - Agenzia_Italia : Lo studio che svela i legami tra il Covid e la fibromialgia - Carlo314159 : @Gaetano39432103 @ARafferi @EdoardoBuffoni Cina e Italia hanno lo stesso tasso di vaccinazione - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 13 ottobre: i dati aggiornati sul COVID-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Fanpage.it

17.10, 2.772 nuovi casi e 37 decessi I nuovi casi dinelle ultime 24 ore insono 2.772 (2.494 precedente rilevazione), i morti 37 (49 il dato di ieri). I tamponi eseguiti sono stati 278.945,a fronte dei precedenti 315.285. Il tasso di ...Nel rispetto delle norme anti -, la puntata di questa sera del Cenacolo Artom One to One ... oggi la mia azienda muove 18/20 container a settimana dall'agli Stati Uniti d'America, per un ...Verrà ufficialmente presentato nella Sala Zuccari del Senato ad uno dalla scomparsa della presidente della Regione Calabria ...Boom di accessi dei minori nei pronto soccorso per motivi neuropsichiatrici nell’ultimo anno. A rilevarlo un’indagine della Società Italiana di Pediatria condotta in 9 regioni italiane ...