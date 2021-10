Covid | il bollettino italiano del 13 Ottobre 2021

Leggi su zon

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Ministero della Salute ha diramato ilrelativo all’andamento dell’emergenza da Coronavirus in Italia. I dati aggiornati al 13Su 278.945 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore, 2.772 sono risultati positivi: il tasso di positività alin Italia si attesta dunque all’1% facendo registrare un lieve balzo pari allo 0,2% rispetto a ieri. Ildati diramato dal Ministero della Salute per mercoledì 13, ci dice anche che altre 4.827 persone hanno vinto la loro personale battaglia contro il Coronavirus giungendo alla sospirata negativizzazione, mentre sono 37 i morti. Giù i parametri che determinerebbero il passaggio delle Regioni italiane in fasce di rischio diverse da quella bianca, che oggi interessa ...