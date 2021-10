Covid | Fnomceo | 1 264 i medici senza vaccino sospesi | lo 0 | 27%

Advertising

In Italia sono attualmente 1.264 i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati contro il- 19. In totale le sospensioni erano state 1.636, ma poi 372 sono state revocate per l'avvenuta vaccinazione. 'I medici che non si sono vaccinati restano una minoranza - ha spiegato il ......vaccinati" contro- 19. "Dall'inizio le sospensioni sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l'avvenuta vaccinazione". Lo riferisce la Federazione nazionale Ordini dei medici ()...In Italia sono attualmente 1.264 i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati contro il Covid-19. In totale, le sospensioni erano state 1.636, ma poi 372 sono state revocate per l'avvenuta vaccin ...“Sono attualmente 1.264 in Italia i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati” contro Covid-19. “Dall’inizio le sospensioni sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinaz ...