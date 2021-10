Covid | D’Ancona Iss | “E’ sotto controllo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La situazione epidemiologica” relativa a-19 “è. Chiaramente dobbiamo aspettare la stagione invernale e vedere l’effetto delle riaperture di questi giorni. Diciamo che a novembre potremmo tirare le somme e vedere se le coperture vaccinali raggiunte ci bastano”. Così Paolo, ricercatore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. “L’andamento delle vaccinazioni è buono, siamo all’80% della popolazione che ha completato il ciclo – ha ricordato – Ma le prime dosi in questo momento sono poche, meno di 40mila al giorno”, quindi “siamo scesi. Diciamo che adesso le terze dosi per anziani e immunodepressi hanno superano le prime dose, c’è quindi uno zoccolo duro di persone che non hanno compreso che fantastica ...