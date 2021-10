Covid | da novembre gli Stati Uniti riaprono ai vaccinati le frontiere con Messico e Canada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gliriapriranno le loroper chi è completamente vaccinato. La data precisa – fa sapere la Casa Bianca – sarà resa nota a breve, sia per i voli internazionali da Unione Europea e Regno Unito, sia per i viaggi via terra e via mare da. I confini Usa erano chiusi alla maggior parte degli stranieri da 19 mesi, per limitare la diffusione del-19. Era possibile entrare nel Paese solo per spostamenti essenziali, legati al lavoro o al commercio. Le nuove regole invece – ha detto il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas – consentiranno l’ingresso a chiunque, indipendentemente dal motivo. La decisione di Washington è stata accolta con gioia dai lavoratori, aziende e famiglie costrette alla separazione e in ...