Covid, 2.772 nuovi casi e 37 decessi in 24 ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve incremento dei casi di coronavirus in Italia, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute. I nuovi contagiati sono 2.772, in crescita rispetto ai 2.494 resi noti il 12 ottobre, ma con un numero di tamponi decisamente inferiore, 278.945 e che determina un tasso di positività in lieve incremento allo 0,99%. In discesa i decessi, 37 (-12), i guariti nelle ultime 24 ore sono 4.827 e gli attualmente positivi si attestano su un numero pari a 80.451 in calo di 2.095.Ancora un nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari; i degenti ospitati nelle aree mediche sono 2.552 (-113), 367 (-3) si trovano in terapia intensiva con 19 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 77.532 persone. Il Veneto si conferma come ieri prima regione per nuovi positivi (348), seguita da ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve incremento deidi coronavirus in Italia, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute. Icontagiati sono 2.772, in crescita rispetto ai 2.494 resi noti il 12 ottobre, ma con un numero di tamponi decisamente inferiore, 278.945 e che determina un tasso di positività in lieve incremento allo 0,99%. In discesa i, 37 (-12), i guariti nelle ultime 24 ore sono 4.827 e gli attualmente positivi si attestano su un numero pari a 80.451 in calo di 2.095.Ancora un nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari; i degenti ospitati nelle aree mediche sono 2.552 (-113), 367 (-3) si trovano in terapia intensiva con 19ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 77.532 persone. Il Veneto si conferma come ieri prima regione perpositivi (348), seguita da ...

