Covid-19 Italia | 13 ottobre | meno morti 37 | più positivi 2 772 | tasso all’1%

Advertising

sbonaccini : La Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio é stata tra le migliori in Italia nella lotta contro… - Adnkronos : #Covid Italia, Crisanti contesta i numeri: '#Contagi troppo bassi, dovremmo averne di più'. - Agenzia_Italia : Lo studio che svela i legami tra il Covid e la fibromialgia - DanieleDann1 : ?? In #Italia 2.772 nuovi casi e 37 morti, il tasso di positività risale a 1%. Prosegue il calo del numero dei… - NonnaMaria15 : RT @Mark_DiDonato84: L'#Italia è una #Repubblica fondata sul vaccino anti #covid minimo con 3 dosi. La sovranità appartiene al @pdnetwork,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Fanpage.it

ROMA. Salgono da 2.494 a 2.772 i contagi rilevati oggi in, dove il tasso di positività guadagna due decimali per toccare l'1%. Sono 37 i morti, 3 i ... Sono stati 348 i nuovi contagi..., il bollettino di oggi 13 ottobre 2021. Sono 2.772 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.494. Sono ...VALLE D'AOSTA - Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. BASILICATA - Sono 17 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettin ...Con 53.236 tamponi effettuati è di 307 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita allo 0,58% . In aumento i ricoverati in ter ...