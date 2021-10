Covid 19 in Campania | bollettino del 12 ottobre | 280 positivi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)19 in: ildi ieri, martedì 12, parla di 280 nuovisu 17.633 tamponi analizzati. Sono 280 i casial19 in, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,16%, oggi sale leggermente all’1,58%. Tre i decessi nelle ultime 48

Advertising

MundoNapoli : Covid-19: il bollettino odierno della Campania - napolista : Oltre 17 mila tamponi processati, tasso all'1,5%. Calano sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari - lucarango88 : ??Aggiornamento 16:40 #Covid_19 #Trento 26|23 6,4% #FVG 95|61 1,9% #Piemonte 195|189 3,4% #EmiliaRomagna 223|157 2… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, sale leggermente l'indice di contagio: 1,58 % LEGGI LA NEWS: - salernotoday : Covid-19: 280 nuovi contagi e altri 4 decessi, il bollettino in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Tempo di Lettura: 1 minuto. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: ... 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 174 (**) Posti lettoe ...T - Sono 280 i casi positivi alin, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari all'1,16%, oggi sale leggermente all'1,58%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in ...Arrivano i dati aggiornati sui contagi da Covid in Italia. Il bollettino della Protezione Civile e Ministero della Salute di oggi, 13 ottobre: nuovi casi e morti. I dati relativi alla giornata di ieri ...Stampa E’ di 280 nuovi casi il bollettino dei contagi in Campania. Il dato emerge da 17633 tamponi. Tre i decessi (nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri) Questo il bollettin ...