Costantino Vitagliano | sapete com’è e cosa fa oggi? Eccolo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), vi ricordate di uno dei primissimi tronisti di Uomini e Donne? Eccofa. Che fine ha fatto l’ex-tronista di Uomini e Donne?Ormai il dating show di Maria De Filippi è un punto fermo del palinsesto di Canale 5, ma c’è stato un tempo in cui il programma era solo agli esordi e il ruolo del tronista non aveva l’ ‘aura’ che invece ha. Uno dei primissimi protagonisti di Uomini e Donne, che poi ha avuto un grande successo in tv, è stato; ma che fine ha fatto il milanese classe ’74? Eccofafa ...

Sono passati ormai 18 anni da quandoè salito per la prima volta sul trono di Uomini e Donne . Il successo ottenuto all'interno della nota trasmissione di Maria De Filippi lo ha portato a collezionare esperienze in ..., ex valletto di 'La sai l'ultima?' e protagonista storico di 'Uomini e Donne', 'Buona Domenica' e 'Stranamore', è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, ...Ecco le sue parole. Lo studio di Uomini e Donne e gli opinonisti Tina Cipollari e Gianni Sperti (foto Mediaset). Costantino Vitagliano è passato alla storia come il primo corteggiatore – e poi ...Costantino Vitagliano si dice pronto a tornare in televisione dopo un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato un suo grande desiderio. Sono passati ...