Così Salerno diventerà hub mediterraneo della tecnofinanza e del crowdfunding: siglata l'intesa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una collaborazione strategica internazionale per rendere Salerno l'hub del fintech e del crowdfunding nell'Area Euro-Mediterranea e del Golfo. E' l'obiettivo dell'intesa siglata oggi nella sede della Camera di xommercio di Salerno l'intesa tra l'ente camerale, l'Assemblea Parlamentare del mediterraneo, Innexta e l'Università degli Studi di Salerno. A firmare l'accordo sono stati il segretario generale, Raffaele De Sio, su delega del presidente nazionale di Unioncamere e presidente della Camera di commercio di Salerno, Andrea Prete; il membro del Cda Innexta Giuseppe Gallo su delega del presidente di Innexta, Giovanni Da Pozzo; il direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & ...

