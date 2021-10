Così Russia e Cina criticano il G20 italiano sull’Afghanistan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’assenza del presidente russo Vladimir Putin e di quello cinese Xi Jinping al G20 straordinario sull’Afghanistan non è dovuta a “motivi particolari di politica estera”, ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi. “Il coinvolgimento” di Pechino e Mosca “c’è stato, c’è stato moltissimo prima della riunione” e “continuerà per la preparazione del G20 Sanità e del G20 Clima di fine di fine mese”, ha aggiunto. Per Mosca hanno partecipato alla riunione Igor Morgulov, viceministro degli Esteri, e Zamir Kabulov, rappresentante speciale per l’Afghanistan. L’agenzia russa Tass sottolinea che “l’incontro non ha prodotto una dichiarazione finale congiunta, ma l’Italia ha pubblicato obiettivi e principi condivisi che si concentrano sulla fornitura di aiuti, sui passi per prevenire il collasso economico e sociale, sui diritti umani, sulla lotta al ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’assenza del presidente russo Vladimir Putin e di quello cinese Xi Jinping al G20 straordinarionon è dovuta a “motivi particolari di politica estera”, ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi. “Il coinvolgimento” di Pechino e Mosca “c’è stato, c’è stato moltissimo prima della riunione” e “continuerà per la preparazione del G20 Sanità e del G20 Clima di fine di fine mese”, ha aggiunto. Per Mosca hanno partecipato alla riunione Igor Morgulov, viceministro degli Esteri, e Zamir Kabulov, rappresentante speciale per l’Afghanistan. L’agenzia russa Tass sottolinea che “l’incontro non ha prodotto una dichiarazione finale congiunta, ma l’Italia ha pubblicato obiettivi e principi condivisi che si concentrano sulla fornitura di aiuti, sui passi per prevenire il collasso economico e sociale, sui diritti umani, sulla lotta al ...

