Cosa succede con il Green pass per barbieri | parrucchieri | estetisti | dentisti | commercialisti? E in chiesa?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sembra essere chiaro ormai che senzanon si va da nessuna parte. O quasi. Niente cinema, teatri, musei, università, palestre, piscine, stadi, ristoranti al chiuso e dal 15 ottobre niente lavoro (a meno che, ma questo vale solo per il privato, lo si faccia da casa, in smart working). Insomma, nessuna deroga. In realtà, però, ci sono alcune attività che proseguiranno come se nulla fosse successo. La domanda più ricorrente è, ad esempio, se senza certificazione verde anti-Covid si possa continuare ad andare dal barbiere o dal parrucchiere. La risposta è sì. Come spiega bene il governo nelle Faq, il titolare dell’attività «deve controllare ildei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione». Una regola che vale per ...