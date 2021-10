Cosa c’è nel Patto per Roma firmato da Michetti e dal centrodestra. Cinque priorità per il riscatto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se il centrosinistra non affronta le grandi sfide della Città Eterna e preferisce parlare di fascismo, il centrodestra risponde con argomenti concreti. Soluzioni e progetti. La coalizione che sostiene compatta Enrico Michetti a sindaco ha siglato un Patto ufficiale per il rilancio di Roma Il testo integrale del Patto per Roma del centrodestra Premessa. “Roma non è una città come le altre. è la Capitale della Repubblica Italiana, della cristianità. Del Mediterraneo e della cultura mondiale. È il Comune più popoloso e più esteso d’Italia. Con la maggiore concentrazione di beni storici al mondo. Ospita lo Stato della Città del Vaticano e numerose organizzazioni internazionali. E uffici diplomatici internazionali. Al pari delle altre grandi città europee e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se il centrosinistra non affronta le grandi sfide della Città Eterna e preferisce parlare di fascismo, ilrisponde con argomenti concreti. Soluzioni e progetti. La coalizione che sostiene compatta Enricoa sindaco ha siglato unufficiale per il rilancio diIl testo integrale delperdelPremessa. “non è una città come le altre. è la Capitale della Repubblica Italiana, della cristianità. Del Mediterraneo e della cultura mondiale. È il Comune più popoloso e più esteso d’Italia. Con la maggiore concentrazione di beni storici al mondo. Ospita lo Stato della Città del Vaticano e numerose organizzazioni internazionali. E uffici diplomatici internazionali. Al pari delle altre grandi città europee e ...

Advertising

elio_vito : Ho sentito, dai miei, l’argomento pretestuoso che la manifestazione di sabato della #Cgil, possa essere una manifes… - TizianaFerrario : ma perché non partecipare alla manifestazione antifascista sabato 16? Cosa c'entra il silenzio elettorale? Antifasc… - Einaudieditore : C’era dell’attesa, e ci mancherebbe. Ora è arrivato. Sono anni che, un lettore alla volta, stiamo facendo crescere… - anemone_station : @Rominacapponi @mai_unaGioiaIO Nella mia testa c'è che una fa la doccia a casa dell'altra ed è talmente a proprio a… - AndreaVergani5 : @EliPato7 Ma non è vero c'è un dibattito enorme filosofico su questa cosa non è un fatto e anche la scienza si è es… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Boschi, valli e parchi archeologici: prosegue il viaggio di IT.A.CÀ Altreconomia