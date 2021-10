Cortocircuito a Cinque Stelle La Raggi scarica il Pd ma Conte voterà Gualtieri Non solo i ballottaggi Dalle Comunali ai tamponi i continui distinguo indeboliscono il leader M5S

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ennesimodella nuova gestione del Movimentoè servito. Era d’altrondequestione di tempo. In tanti se l’aspettavano e alla fine è arrivato sul tema più gettonato: ilo di Roma. Giuseppeha infatti scelto il candidato da sostenere alo per le elezionidi Roma. In un’intervista a DiMartedì (qui per rivederla), l’ex premier e capo politico M5s ha dichiarato che darà il suo voto al candidato del Pd, Roberto. Un endorsement che lascia comunque libera scelta all’elettorato pentastellato, ma che mette la parola fine ai dubbi emersi nei giorni scorsi sulle posizioni del Movimento, dopo che la sindaca uscente, Virginia, non aveva voluto dare ...

Advertising

tatancawar : @ALeonelibero @BiwiMobu Per quale motivo i romani avrebbero dovuto votare Virginia se tutti gli ex cinque stelle va… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortocircuito Cinque

LA NOTIZIA

Il remake Radicalmente fedele nella struttura (ridotta però da sei acapitoli) e ... in un ruolo di contorno) sfruttava quella linea d'ombra in cui finzione e realtà vanno in. ...L'altra ipotesi è ildei cavi elettrici: 'Sotto il ponte ci sono numerosi servizi, ... che assurge a metafora finale di un falò politico - amministrativo cominciatoanni fa e di ...Fu in Inghilterra, nel 1767, che fu inventato il metodo per iniettare anidride carbonica nell’acqua e creare le prime bevande gassate. Ed è la Coca-Cola che sta sparendo dagli ...Per il tribunale non sono più reato punibile lo Yacht, la Sacci e la San Carlo che lo erano per il Gup protagonista della condanna agli ex vertici. La parola all’appello. Alla procura due round (ostac ...