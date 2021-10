Coronavirus, risalgono i contagi ma calano i morti. Almeno 2,5 milioni di lavoratori non vaccinati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Salgono i contagi Covid in Italia ma sono meno di quelli registrati una settimana fa, per cui la curva epidemica torna a scendere dopo la frenata di ieri. calano per fortuna i morti e continua la discesa della pressione ospedaliera: diminuiscono nettamente i ricoveri ordinari e leggermente le terapie intensive. Sul fronte green pass su lavoro, che partirà il 15 ottobre, si stima che ci siano ancora Almeno 2,5 milioni di lavoratori non vaccinati che per ottenere la certificazione verde dovranno effettuare un tampone: le farmacie si dicono pronte, ma rimane il nodo del lunedì, dopo che nel weekend laboratori d'analisi e parte delle farmacie potrebbero essere chiuse. Vediamo in cifre, invece, ciò che emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Scarica il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Salgono iCovid in Italia ma sono meno di quelli registrati una settimana fa, per cui la curva epidemica torna a scendere dopo la frenata di ieri.per fortuna ie continua la discesa della pressione ospedaliera: diminuiscono nettamente i ricoveri ordinari e leggermente le terapie intensive. Sul fronte green pass su lavoro, che partirà il 15 ottobre, si stima che ci siano ancora2,5dinonche per ottenere la certificazione verde dovranno effettuare un tampone: le farmacie si dicono pronte, ma rimane il nodo del lunedì, dopo che nel weekend laboratori d'analisi e parte delle farmacie potrebbero essere chiuse. Vediamo in cifre, invece, ciò che emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Scarica il ...

