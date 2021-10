Coronavirus oggi Coldiretti | 100mila nei campi senza green pass | a rischio raccolta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Casa Bianca ha annunciato per i viaggiatori stranieri un allentamento delle restrizioni dal 1° novembre con Canada e Messico. Per lal’obbligo delmette ala(uva, mele e olive) perché dei 400mila lavoratori,sono

Advertising

News_24it : LATINA – Tornano a salire leggermente i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in provincia di Latina. Do… - corona_tweet : RT @riccardomarassi: La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud - riccardomarassi : La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud - andrewsword2 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. Da novembre Usa aprono confini con Canada e Messico a viaggiatori vaccinati - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Da novembre Usa aprono confini con Canada e Messico a viaggiatori vaccinati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Sky Tg24

I dati didal ministero della Salute israelianoin Israele, sono 1.793 i nuovi contagi da covid registati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell'1,7%, contro il due per cento del ...Come ormai tutti sanno,il reddito di cittadinanza rappresenta, insieme ad altri sostegni e benefici economici, ...italiano per far fronte all'emergenza epidemiologica del, un aiuto ...I casi sono così ripartiti: 101 screening, 63 contatti di caso, 25 con indagine in corso. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 120 (63,5%). I tamponi diagnostici finora processati sono 7.406.617 ...I Carabinieri dei NAS del centro Italia, nell’arco del trascorso fine settimana hanno svolto un’intensa azione di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni sul c.d. “GREEN PASS” e delle m ...