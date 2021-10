Coronavirus, la Cina esamina i campioni di sangue di Wuhan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A quasi due anni dall’esplosione della pandemia di Covid-19 non si sa ancora con certezza come, dove e quando sia nato il nuovo Coronavirus Sars-CoV-2. E adesso dagli Stati Uniti arriva la notizia che la Cina è pronta a esaminare fino a 200mila campioni di sangue. Si tratta di tracce ematiche prelevate agli abitanti di Wuhan prima che la malattia si diffondesse ovunque, ovvero fino agli ultimi mesi del 2019. Come è noto, Wuhan è la megalopoli da 11 milioni di abitanti, capoluogo dello Hubei, nella Cina orientale, dove per la prima volta – ufficialmente – si riscontrò la diffusione del Sars-CoV-2 fra la popolazione. Coronavirus, dall’autunno 2019 È ormai quasi un anno – dallo scorso febbraio – che l’Oms (l’Organizzazione mondiale della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A quasi due anni dall’esplosione della pandemia di Covid-19 non si sa ancora con certezza come, dove e quando sia nato il nuovoSars-CoV-2. E adesso dagli Stati Uniti arriva la notizia che laè pronta are fino a 200miladi. Si tratta di tracce ematiche prelevate agli abitanti diprima che la malattia si diffondesse ovunque, ovvero fino agli ultimi mesi del 2019. Come è noto,è la megalopoli da 11 milioni di abitanti, capoluogo dello Hubei, nellaorientale, dove per la prima volta – ufficialmente – si riscontrò la diffusione del Sars-CoV-2 fra la popolazione., dall’autunno 2019 È ormai quasi un anno – dallo scorso febbraio – che l’Oms (l’Organizzazione mondiale della ...

