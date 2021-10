Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 13 ottobre

(Di mercoled√¨ 13 ottobre 2021) Ildelladi13. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 280 positivi, 17.633 tamponi, 3 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). LEGGI ANCHE ‚Äď->¬†Napoli, operazione antiterrorismo: 7 arresti per contraffazione di documenti Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 17 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 174 ...

Sono 280 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari all'1,16%, oggi sale leggermente all'1,58%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato oggi. Bollettino coronavirus della Regione Campania aggiornato ad oggi, mercoledì 13 ottobre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti. Si registrano 3 decessi causati dal coronavirus nelle ultime 48 ore, ai quali si aggiunge un deceduto in precedenza. In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso, mentre sono cinque i nuovi casi positivi al coronavirus.