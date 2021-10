Coronavirus | aggiornamento 13 ottobre | 4 decessi e 280 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 280 ipositivi al Covid in Campania,24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari all'1,16%, oggi sale leggermente all'1,58%. Tre i...

Sono 280 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari all'1,16%, oggi sale leggermente all'1,58%. Tre i decessi nelle ultime ... Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 avvenuto oggi è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte ...