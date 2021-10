Corona virus: Italia, 80451 attualmente positivi a test (-2095 in un giorno) con 131421 decessi (37) e 4495215 guariti (4827). Totale di 4707087 casi (2772) Dati della protezione civile: effettuati 278945 tamponi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 80451 attualmente positivi a test (-2095 in un giorno) con 131421 decessi (37) e 4495215 guariti (4827). Totale di 4707087 casi (2772) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 278945 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(37) e).di) proviene da Noi Notizie..

