Corna ad Ambra Angiolini? Brutale sfogo della figlia: un massacro per Massimiliano Allegri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Lo scoop lanciato da Chi viene confermato dalla figlia di lei, Jolanda. Tutto è iniziato con l'indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini e il seguente tapiro d'oro consegnato da Striscia la Notizia all'attrice. Dietro alla separazione sembrerebbe esserci un tradimento, ma l'ex volto di Non è la Rai raggiunto da Valerio Staffelli ammette: "Cosa è successo? Non lo so". Poi la Angiolini ha deciso di riderci su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…". Una battuta in riferimento alla notizia che Allegri sarebbe sparito dalla casa in cui i due convivevano. In ogni caso il servizio del tg satirico di Antonio Ricci non è piaciuto alla figlia che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si sono lasciati. Lo scoop lanciato da Chi viene confermato dalladi lei, Jolanda. Tutto è iniziato con l'indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini e il seguente tapiro d'oro consegnato da Striscia la Notizia all'attrice. Dietro alla separazione sembrerebbe esserci un tradimento, ma l'ex volto di Non è la Rai raggiunto da Valerio Staffelli ammette: "Cosa è successo? Non lo so". Poi laha deciso di riderci su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…". Una battuta in riferimento alla notizia chesarebbe sparito dalla casa in cui i due convivevano. In ogni caso il servizio del tg satirico di Antonio Ricci non è piaciuto allache ...

