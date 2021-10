Cormar Polistena, prima vittoria storica in Serie A! Came Dosson battuta 1-3 nonostante 2 espulsi: Parisi e Vinicius sugli scudi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Cormar Polistena, che grinta! Successo per 1-3 sulla Came Dosson nonostante 2 espulsi: Parisi e Vinicius sugli scudi
Primo, storico, successo in Serie A per la Cormar Futsal Polistena: i calabresi battono 1-3 in trasferta la Came Dosson. Parisi blinda la porta, Vinicius torna e si fa sentire Dopo la scottante sconfi ...

Futsal, Pesaro esordio ok. Oggi di nuovo in campo: su Sky Olimpus Roma-L84 Già in archivio la prima giornata, la Serie A maschile è nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. Stasera, martedì 12 ottobre, in diretta su Sky Sport Calcio alle 20.45, la sfida Olimpus Rom ...

Primo, storico, successo in Serie A per la Cormar Futsal Polistena: i calabresi battono 1-3 in trasferta la Came Dosson. Parisi blinda la porta, Vinicius torna e si fa sentire