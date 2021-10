Convegno sulla condizione della donna nel teatro antico. Esonero dal servizio per i docenti interessati. Nota (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la Nota n.30666 del 6 ottobre scorso, ha comunicato le modalità di richiesta di Esonero dal servizio per il personale scolastico interessato a partecipare, il 22 e il 23 ottobre, a Siracusa al Convegno di studi dal tema la condizione della donna nel teatro antico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con lan.30666 del 6 ottobre scorso, ha comunicato le modalità di richiesta didalper il personale scolastico interessato a partecipare, il 22 e il 23 ottobre, a Siracusa aldi studi dal tema lanel. L'articolo .

