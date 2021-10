Contratti pirata, il Far west dei 985 accordi: lavoratori di “serie b” con stipendi ridotti di un terzo rispetto ai colleghi. Perché serve un salario minimo per legge (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel commercio e servizi 274 Contratti diversi: per lo stesso posto da aiuto commesso c’è chi prende 1.600 euro e chi deve accontentarsi di 1.100 (lordi). Per il settore delle pulizie 28 accordi: quelli peggiori – con minimi salariali da 5 euro all’ora senza quattordicesima, per non parlare di permessi e ferie – a volte vengono utilizzati pure negli hotel e addirittura negli ospedali per ridurre i costi. Nel tessile, un Ccnl regolarmente registrato prevede una paga base mensile (per 13 mensilità) di 816 euro contro i quasi 1.400 di quello firmato dai sindacati maggiori. E si applica pure all’autotrasporto, al settore metalmeccanico e a quello orafo. Sono i riflessi concreti, per i lavoratori, del Far west dei Contratti pirata: la degenerazione patologica delle normali relazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel commercio e servizi 274diversi: per lo stesso posto da aiuto commesso c’è chi prende 1.600 euro e chi deve accontentarsi di 1.100 (lordi). Per il settore delle pulizie 28: quelli peggiori – con minimi salariali da 5 euro all’ora senza quattordicesima, per non parlare di permessi e ferie – a volte vengono utilizzati pure negli hotel e addirittura negli ospedali per ridurre i costi. Nel tessile, un Ccnl regolarmente registrato prevede una paga base mensile (per 13 mensilità) di 816 euro contro i quasi 1.400 di quello firmato dai sindacati maggiori. E si applica pure all’autotrasporto, al settore metalmeccanico e a quello orafo. Sono i riflessi concreti, per i, del Fardei: la degenerazione patologica delle normali relazioni ...

