Advertising

anteprima24 : ** Continua la #Rassegna 'Qui fu #Napoli… qui sarà #Napoli': è il turno del Teatro Arbostella **… - PatrimCulturER : RT @fcasaoriani: Continua ??????????????` ???? ?????????????? ???????? ?????? ????.???? la rassegna #InContemporanea. ??` ???? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ???? ?????????????????????? ????????????… - fcasaoriani : Continua ??????????????` ???? ?????????????? ???????? ?????? ????.???? la rassegna #InContemporanea. ??` ???? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ???? ??????????????????????… - MatteoDiLallo : RT @GianlucaPistore: Se approvano dei farmaci contro COVID perché si continua a dire che non c’è cura? Semplice domanda ma complessa la ris… - concettogiusto : @CarloCalenda La vedova di Conte non si rassegna e continua a diffondere odio nei confronti delle persone che la pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua rassegna

LA NAZIONE

... alle spinte sociali di Raizes chea scandire i mesi di prigionia di Patrick Zaki, fino al ... dell'Arianna Art ensemble con Maurizio Majorana che hanno chiuso lacon un inedita ...Ladedicata all'artista ceco durerà poi fino al prossimo 30 gennaio, con una quarantina di ... Lavoreremo per unire il vivere comune alla sfera dell'arte "" per ribadire come Foligno ...Doppia data allo Spazio Kairòs di Torino, in via Mottalciata 7, per “Lucido” di Rafael Spregelburd, produzione progetto U.R.T. per la regia di Jurij Ferrini, Premio Ubu 2011 per il miglior testo stran ..."Attendevamo da tempo questa gioiosa notizia! Molte volte, in questi ultimi anni, mi sono sentito rivolgere la domanda: 'Sta andando avanti la causa di beatificazione di monsignor Luciani? Quando arri ...