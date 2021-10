Conte e le donne del M5s: la guerra rosa intorno al leader (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non chiamatele “bimbe di Conte” perché è offensivo. Sono donne in Movimento. Pronte a sfondare il soffitto di cristallo del nuovo corso grillino. Dove i maschi, come le stelle di Cronin, stanno a guardare. Tutti eccetto uno: il nuovo presidente del M5s. Colui che le coopterà e che ora è costretto a farsi largo fra questo esercito di sacerdotesse. Le une contro le altre armate. Un po’ di attenzione. Rapida carrellata. Paola Taverna dice in giro che Virginia Raggi è “fuori controllo”. La sera delle elezioni la romanissima vicepresidente del Senato, made in Quarticciolo, stava in Sardegna “per la campagna elettorale di Carbonia e Olbia”. Lucia Azzolina, già popolare nel bene o nel male ministro dell’Istruzione, ha un ottimo rapporto con Raggi, ma pare non prendersi troppo con Taverna. E se è per questo nemmeno con Barbara Floridia, attuale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non chiamatele “bimbe di” perché è offensivo. Sonoin Movimento. Pronte a sfondare il soffitto di cristallo del nuovo corso grillino. Dove i maschi, come le stelle di Cronin, stanno a guardare. Tutti eccetto uno: il nuovo presidente del M5s. Colui che le coopterà e che ora è costretto a farsi largo fra questo esercito di sacerdotesse. Le une contro le altre armate. Un po’ di attenzione. Rapida carrellata. Paola Taverna dice in giro che Virginia Raggi è “fuori controllo”. La sera delle elezioni la romanissima vicepresidente del Senato, made in Quarticciolo, stava in Sardegna “per la campagna elettorale di Carbonia e Olbia”. Lucia Azzolina, già popolare nel bene o nel male ministro dell’Istruzione, ha un ottimo rapporto con Raggi, ma pare non prendersi troppo con Taverna. E se è per questo nemmeno con Barbara Floridia, attuale ...

