Confindustria Salerno, tutte le opportunità in Svizzera per le imprese di agroalimentare e meccanica: il 29 incontro con Prete e Valle (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo 29 ottobre, alle ore 9.30, in Confindustria Salerno, si terrà l'evento "Esportare in Svizzera: opportunità per le imprese salernitane dei comparti agroalimentare e meccanica", con la partecipazione del Presidente di Unioncamere, Andrea Prete e della Vice Segretaria Generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS), Marianna Valle. L'iniziativa – coordinata da Stefania Rinaldi, Vicepresidente Confindustria Salerno delegata all'internazionalizzazione e programmata in collaborazione con i Presidenti dei Gruppi Alimentare, Sabato D'Amico, e Metalmeccanico, Pasquale Gaito – è finalizzata a presentare alle aziende salernitane le opportunità di ...

