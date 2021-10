Confindustria Assafrica a Expo Dubai, focus su energia e digitale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Massimo Dal Checco, è intervenuto all'High Level Meeting “New Frontiers of Energy, Infrastructures and Digital Transformation in Africa”, in occasione del Global Business Forum Africa organizzato dall'Ufficio generale del Commissario italiano per Expo 2020, in collaborazione con la Camera di Commercio di Dubai, Confindustria e ICE-Agenzia.“Parlando di digitalizzazione, in un Continente dove tutti hanno un cellulare, anche nella parte più remota di esso, l'implementazione delle tecnologie digitali può avere un impatto decisivo nel processo di sviluppo – ha detto Dal Checco -. Con le nuove tecnologie potremmo ridurre costi, barriere linguistiche, migliorare trasporti e sistemi logistici. Le tecnologie digitali possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di& Mediterraneo, Massimo Dal Checco, è intervenuto all'High Level Meeting “New Frontiers of Energy, Infrastructures and Digital Transformation in Africa”, in occasione del Global Business Forum Africa organizzato dall'Ufficio generale del Commissario italiano per2020, in collaborazione con la Camera di Commercio die ICE-Agenzia.“Parlando di digitalizzazione, in un Continente dove tutti hanno un cellulare, anche nella parte più remota di esso, l'implementazione delle tecnologie digitali può avere un impatto decisivo nel processo di sviluppo – ha detto Dal Checco -. Con le nuove tecnologie potremmo ridurre costi, barriere linguistiche, migliorare trasporti e sistemi logistici. Le tecnologie digitali possono ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Massimo Dal Checco, è intervenuto all’H… - upi_parma : Zambia - Virtual Round table with Minister of Foreign Affairs Stanley Kakubo, 7 ottobre 2021, ore 14.00: In occasio… -