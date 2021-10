Con i genitori vaccinati, sono protetti anche i bambini. La mini immunità di gregge nella bolla familiare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una “mini-immunità di gregge”, una “bolla” in grado di proteggere i bambini e chi non può vaccinarsi: se ci sono persone immuni (vaccinate o guarite dal Covid) in famiglia queste proteggono chi l’immunità non ce l’ha. A dirlo è uno studio condotto in Svezia su oltre 800 mila famiglie (per un totale di circa 1,8 milioni di persone) e pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine. I ricercatori della Umea University e della Uit - UiT The Arctic University of Norway hanno usato i registri nazionali considerando tutti gli individui presumibilmente immunizzati o perché avevano contratto il virus o perché vaccinati, e i rispettivi nuclei familiari, composti in media da 2 a 5 persone. Nel periodo di follow-up (durato in media 26,3 giorni, tra il 15 aprile ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una “di”, una “” in grado di proteggere ie chi non può vaccinarsi: se cipersone immuni (vaccinate o guarite dal Covid) in famiglia queste proteggono chi l’non ce l’ha. A dirlo è uno studio condotto in Svezia su oltre 800 mila famiglie (per un totale di circa 1,8 milioni di persone) e pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine. I ricercatori della Umea University e della Uit - UiT The Arctic University of Norway hanno usato i registri nazionali considerando tutti gli individui presumibilmente immunizzati o perché avevano contratto il virus o perché, e i rispettivi nuclei familiari, composti in media da 2 a 5 persone. Nel periodo di follow-up (durato in media 26,3 giorni, tra il 15 aprile ...

Advertising

autobussiere : RT @monasterosmagno: RIPRENDIAMO A CAMMINARE Da anni il nostro Monastero è porto per i genitori che attraversano il dolore indicibile della… - _Arimoon88 : @stocazzzzzo Insegnamo ai nostri genitori a non andare su internet con lo smartphone, spendendo un patrimonio ?????? - HuffPostItalia : Con i genitori vaccinati, sono protetti anche i bambini. La mini immunità di gregge nella bolla familiare - Soulblavk0 : RT @luIuriant: Ora che so dell’infanzia orribile che ha avuto Buck con dei genitori che non lo hanno mai voluto davvero, capisco perché si… - ritadv100 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… -

Ultime Notizie dalla rete : Con genitori L'Ipocrisia ... che finisce per falsare, se non impedire, una relazione autentica con Dio, con noi stessi e con ... Siamo tutti educatori (Preti, genitori, maestri...), invitati alla coerenza di vita, persone che si ...

Al Cristo con Al Rangone Al Rangone racconta il Cristo da Bambino all'attività dei genitori , aneddoti e canzoni ieri sera in una sala gremita al Centro incontro Cristo. Un serata ... quello di celebrare la sua carriera con un ...

Con i genitori vaccinati, sono protetti anche i bambini. La mini immunità di gregge nella bolla familiare Yahoo Finanza Vaccini ai minori, i mille dubbi dei genitori I mille dubbi che hanno accompagnato tante persone prima di decidere di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 diventano milioni nel momento in cui questa scelta riguarda i figli minori. È una sce ...

Silvia Toffanin | Ecco cosa faceva prima di diventare famosa Silvia nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979. Cresce a Cartigliano (VI) con i genitori e sua sorella Daiana. E’ bilingue, in quanto sua madre è australiana, quindi si iscrive all’Università ...

... che finisce per falsare, se non impedire, una relazione autenticaDio,noi stessi e... Siamo tutti educatori (Preti,, maestri...), invitati alla coerenza di vita, persone che si ...Al Rangone racconta il Cristo da Bambino all'attività dei, aneddoti e canzoni ieri sera in una sala gremita al Centro incontro Cristo. Un serata ... quello di celebrare la sua carrieraun ...I mille dubbi che hanno accompagnato tante persone prima di decidere di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 diventano milioni nel momento in cui questa scelta riguarda i figli minori. È una sce ...Silvia nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979. Cresce a Cartigliano (VI) con i genitori e sua sorella Daiana. E’ bilingue, in quanto sua madre è australiana, quindi si iscrive all’Università ...