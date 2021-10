"Come Mussolini". FdI, la rivolta travolge Gad Lerner: "Toccato il fondo", che vergogna contro Giorgia Meloni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorgia Meloni "Come Mussolini". Gad Lerner la spara a Otto e mezzo su La7. Lilli Gruber, padrona di casa, non fa una piega. E Fratelli d'Italia si ribella contro il giornalista del Fatto quotidiano e la conduttrice. "Nonostante Gad Lerner non sia nuovo a clamorose sparate - accusa Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia -, va sottolineato che paragonando Giorgia Meloni a Mussolini ha davvero Toccato il fondo. Le sue dichiarazioni sono inammissibili, ingiustificabili e alzano pericolosamente il livello dello scontro. Auspichiamo ma non crediamo che possano arrivare presto le sue scuse e quelle di Lilli Gruber che, ospitandolo nella sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)". Gadla spara a Otto e mezzo su La7. Lilli Gruber, padrona di casa, non fa una piega. E Fratelli d'Italia si ribellail giornalista del Fatto quotidiano e la conduttrice. "Nonostante Gadnon sia nuovo a clamorose sparate - accusa Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia -, va sottolineato che paragonandoha davveroil. Le sue dichiarazioni sono inammissibili, ingiustificabili e alzano pericolosamente il livello dello s. Auspichiamo ma non crediamo che possano arrivare presto le sue scuse e quelle di Lilli Gruber che, ospitandolo nella sua ...

Adnkronos : Gad Lerner: '#Meloni come Mussolini prima del '22'. - Cinziasca68 : RT @janavel7: Salvini chiede un ' patto di pacificazione', esattamente come Mussolini cento anno fa (1921). Pacificazione con chi, con gli… - bignardi_paolo : RT @janavel7: Salvini chiede un ' patto di pacificazione', esattamente come Mussolini cento anno fa (1921). Pacificazione con chi, con gli… - ALicenziati : RT @aciapparoni: 2021 e niente di nuovo sotto il sole: il vecchio vizio della sinistra è dare dei fascisti agli avversari, soprattutto in c… - aranciaverde : RT @janavel7: Salvini chiede un ' patto di pacificazione', esattamente come Mussolini cento anno fa (1921). Pacificazione con chi, con gli… -