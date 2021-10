Come avviene la verifica del Green Pass in azienda dal 15 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15 ottobre sarà obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro. Senza certificato i lavoratori dovranno essere allontanati. Ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata, in nessun caso è previsto il licenziamento. Come avviene la verifica del Green Pass in azienda L’operazione di verifica di possesso del Green Pass avverrà tramite inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato il certificato. “Nella verifica del Green ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15sarà obbligatorio ilsui luoghi di lavoro. Senza certificato i lavoratori dovranno essere allontanati. Ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata, in nessun caso è previsto il licenziamento.ladelinL’operazione didi possesso delavverrà tramite inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato il certificato. “Nelladel...

