Coldplay | Chris Martin annuncia | “Ci fermeremo al 12° album”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dodicie poi basta. Il frontman dei, ha rivelato che la band pianifica di sciogliersi dopo che avrà pubblicato un dodicesimo. In occasione dell’uscita del nonoin studio della band, ‘Music of the Spheres’ in uscita venerdì 15 ottobre, il musicista ha detto che 12sarebbero stati il ??punto di arrivo per i. “Penso che tra qualchefiniremo di fare”, ha detto in un’intervista su Absolute Radio. “Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a 12, ma penso che vorremo sempre suonare dal vivo insieme. Quindi, penso che come fanno gli Stones, sarà fantastico se potremo ancora andare in tournée a settant’anni. Sarà ...