Clan Mallardo | il ras Michele Di Nardo torna libero

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Di, ras deidi camorra egemone a Giugliano. L’uomo, condannato a 10 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione, come anticipa Internapoli, ha espiato completamente la sua pena. La cattura diDiL’arresto di Dirisale al 26 agosto 2013. Era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ha espiato completamente la pena ed è tornato libero Michele di Nardo, luogotenente del clan Mallardo. Era finito in manette il 25 agosto del 2013, grazie ad un blitz dei carabinieri che lo scovarono nel Cilento, dove si era recato come un normale turista per trascorrere un periodo di vacanza. I clan Mallardo, i Contini e i Licciardi. Il loro controllo arriva al cuore di Napoli. Molti vivono sotto il controllo dell'alleanza, altri, invece, hanno relazioni di reciproco rispetto.